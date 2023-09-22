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Дворы сербских политиков в Косово закидали гранатами

Дворы трех представителей сербской партии в Косово закидали гранатами

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Darko Vojinovic/AP

Дворы трех представителей партии «Сербский список» в Косово и Метохии в ночь на пятницу закидали гранатами, сообщили в канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии. Там назвали подобный акт попыткой запугивания, передает РИА Новости.

«Около 2.30 брошена граната во двор директора дошкольного учреждения «Пчелка Майя» Срджана Ристича в [сербском анклаве] Ранилуг. Нанесен большой материальный ущерб, но члены семьи ... не пострадали. В то же время брошена граната на дом и гараж замглавы муниципалитета Ранилуг Владице Аритоновича ... нанесен большой материальный ущерб, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Третья граната была брошена к дому директора центра соцзащиты Зорана Ристича, но не взорвалась, уточняется в материале.

В канцелярии отметили, что речь идет о «жестоком запугивании», которое произошло после угроз премьер-министра непризнанной республики Косово Альбина Курти, что сербы и представители партии «будут страдать и платить».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что число преступлений на этнической почве против сербов в Косове и Метохии достигло рекордных показателей с приходом к власти Альбина Курти.

До этого Вучич сообщал, что премьер-министр Косово Альбин Курти пытается спровоцировать Белград на вооруженный конфликт, но ему это не удастся.

Ранее Вучич призвал генсека НАТО обеспечить безопасность сербов в Косово.

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