Глава МИД Палестины планирует посетить Россию в ближайшее время

Глава Министерства иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики планирует в ближайшее время посетить Москву с рабочим визитом. Об этом заявил ТАСС палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

В данный момент обсуждаются даты.

«Мы договаривались с МИД России, что он должен приехать в Москву в конце этого месяца, однако это еще будет обсуждаться после возвращения Лаврова из Нью-Йорка», — сказал дипломат.

21 сентября Глава внешнеполитического ведомства Палестины Рияд аль-Малики сообщал, что президент Махмуд Аббас хочет посетить Россию до конца 2023 года.

16 сентября в Колумбии предложили провести мирные конференции по конфликтам в Палестине и на Украине. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что конфликты в Палестине и на Украине по сути не отличаются, обвинил международное сообщество в двойных стандартах перед лицом конфликтов и предложил срочно провести две мирные конференции.

По его мнению, странам G7 настало время обратиться к Организации Объединенных Наций, а также мировым державам, чтобы немедленно провести две мирные конференции.

Ранее в Душанбе открылось посольство Палестины.