В Киеве назвали продуктивной встречу Байдена и Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в Telegram-канале, что встреча Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом была продуктивной.

«Максимально продуктивная встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом», — написал Ермак.

До этого газета The New York Times писала, что во время встречи Зеленского с Байденом в Вашингтоне украинский лидер попросил предоставить Киеву новые ракеты ATACMS, а также пообещал, что украинское контрнаступление продолжится осенью и зимой, несмотря на погоду.

По данным издания, украинский лидер указал, что при контрнаступлении Украина надеется воспользоваться слабостями России. Зеленский полагает, что российской армии придется «сделать паузу» из-за потерь.

До этого издание The Hill писало, что на встрече Зеленского со спикером палаты представителей конгресса, республиканцем Кевином Маккарти украинский лидер предложил ему поддержать дополнительную помощь для Киева, однако тот заявил, что ему «придется преодолеть яростную критику». В то же время Зеленский назвал встречу «хорошей», отметив, что стороны «понимают друг друга».

Ранее в Госдуме назвали позором выступление Зеленского на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.