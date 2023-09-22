Президент Польши назвал условие вступления Украины в ЕС

Перед вступлением в Европейский союз (ЕС) Украине необходимо победить коррупцию и ввести климатическое регулирование, заявил президент Польши Анджей Дуда на экономическом форуме Common Future. Его слова приводит РИА Новости.

«Она [Украина] должна победить коррупцию. <...> Ввести транспарантный механизм в администрации и в экономике, обеспечить соблюдение закона, ввести климатическое регулирование. Одним словом – добиться множества очень важных и очень трудных изменений», — заявил Дуда.

Как отметил польский лидер, Киев должен «собственными силами справиться с постсоветским наследием».

До этого еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что даже если Украина согласится начать переговоры с Россией, для вступления в Европейский союз ей придется изменить свою инфраструктуру, свои правила, пройти через определенные этапы.

В начале сентября в Киеве заявили о готовности вступить в Евросоюз в ближайшие два года. По словам вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, ход украинского конфликта определит политические сроки по предоставлению Киеву членства в ЕС.

Ранее в Польше заявили, что несут «тяжелое бремя» помощи Украине.