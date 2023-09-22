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Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с соседями России

Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с соседями и партнерами России

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ отношения с ближайшими соседями и партнерами страны, а также безопасность в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями, партнерами», — сказал глава государства, открывая встречу.

Он отметил, что объем работы большой и включает различные вопросы в сфере экономики, гуманитарного взаимодействия и безопасности в регионе.

В мерпориятии приняли участие главы ключевых российских силовых ведомств.

Первым Путин предложил доложить обстановку в сфере безопасности директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александру Бортникову.

14 сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности РФ, на котором обсудил развитие отношений Российской Федерации с ближайшими соседями и союзниками.

Ранее в Кремле назвали возможные сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным.

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