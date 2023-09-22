Депутат Рады оценил итоги визита Зеленского в США

Визит украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским в США завершился без «значительных положительных» новостей по дальнейшему финансированию Киева. Об этом написал депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Визит нашей делегации завершился. Скажем так, пока без значительных положительных новостей по поводу финансирования», — говорится в публикации.

Парламентарий подчеркнул, что Украина рассчитывает на финансовые поступления от Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Соединенных Штатов. Как отметил Железняк, Киев уже заложил деньги в проект бюджета на следующий год, и «если с финансированием возникнут какие-либо проблемы, то найти такие деньги в другом месте не получится».

Зеленский приезжал в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом и переговоров с американскими законодателями. В прошлый раз украинский лидер быв в столице Соединенных Штатов в декабре 2022 года. Тогда Зеленский выступил перед конгрессом с разрешения бывшего спикера палаты представителей, демократа Нэнси Пелоси.

До этого Владимир Зеленский заявил, что на встрече со спикером палаты представителей конгресса, республиканцем Кевином Маккарти предложил ему поддержать дополнительную помощь для Украины, но тот заявил, что ему «придется преодолеть яростную критику». В то же время Зеленский назвал встречу «хорошей», отметив, что стороны «понимают друг друга».

Ранее в США заявили о холодном приеме Зеленского в конгрессе.