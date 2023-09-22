Военный эксперт: удары ВС РФ по объектам ВСУ — четкий сигнал Западу

Политолог, военный эксперт Евгений Михайлов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал удары по промышленным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесенные российскими войсками накануне. По мнению собеседника, это четкий сигнал Западу о том, что бюджета на поддержку Киева может попросту не хватить.

«Это непосредственно посыл к поездке Зеленского в США. Он будет просить деньги. Штаты будут видеть, насколько мы наносим удары. И, тем самым, понимать, какой гигантский объем помощи нужен Украине, чтобы она еще хоть как-то сопротивлялась. Но на фоне борьбы внутри самого американского истеблишмента сейчас начнутся противоречия», — отметил политолог.

Он добавил, что атакуя крупные промышленные объекты, Россия убеждает ту часть американских политиков, настаивающих на уменьшении помощи Украине, в том, что они двигаются в правильном направлении.

Министерство обороны РФ заявляло о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по военно-промышленным объектам Украины в ночь на 21 сентября. Целями названы также центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

Ранее МВД Украины сообщило о разрушении склада в Харькове.