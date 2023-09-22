Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт: удары ВС РФ по объектам ВСУ — четкий сигнал Западу

Военный эксперт Михайлов: удары по объектам ВСУ являются сигналом Западу

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Политолог, военный эксперт Евгений Михайлов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал удары по промышленным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесенные российскими войсками накануне. По мнению собеседника, это четкий сигнал Западу о том, что бюджета на поддержку Киева может попросту не хватить.

«Это непосредственно посыл к поездке Зеленского в США. Он будет просить деньги. Штаты будут видеть, насколько мы наносим удары. И, тем самым, понимать, какой гигантский объем помощи нужен Украине, чтобы она еще хоть как-то сопротивлялась. Но на фоне борьбы внутри самого американского истеблишмента сейчас начнутся противоречия», — отметил политолог.

Он добавил, что атакуя крупные промышленные объекты, Россия убеждает ту часть американских политиков, настаивающих на уменьшении помощи Украине, в том, что они двигаются в правильном направлении.

Министерство обороны РФ заявляло о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по военно-промышленным объектам Украины в ночь на 21 сентября. Целями названы также центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

Ранее МВД Украины сообщило о разрушении склада в Харькове.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях