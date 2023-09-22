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Стало известно об опасениях Зеленского по помощи США после саммита G20

Bloomberg: Зеленский был уязвлен отсутствием приглашения на саммит G20

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Лидер Украины Владимир Зеленский был уязвлен отсутствием приглашения на саммит Большой двадцатки (G20) со стороны Индии. Несмотря на то, что решение принимали в Нью-Дели, Зеленский расценил это как знак того, что «поддержка США стала более ограниченной», пишет Bloomberg со ссылкой на человека, встречавшегося с главой Украины.

Собеседник уточняет, что подобное развитие событий усугубило опасения Зеленского по поводу предстоящих президентских выборов в США, исход которых может нарушить поддержку Украины в военном противостоянии с Россией.

«Теперь он подозревает, что приверженность президента Джо Байдена колеблется, и другие лидеры, возможно, следуют примеру США», — заявил неназванный собеседник Bloomberg.

Другой чиновник заявил, что на Западе усиливаются дискуссии о том, как долго Зеленский сможет продержаться, прежде чем начнет переговоры с Россией.

Еще один собеседник агентства согласился, что в последние недели действительно произошел сдвиг в характере поддержки, которую Украина получает от своих союзников.

«Утечки информации в СМИ от чиновников, критикующих ход контрнаступления, уязвили Зеленского, а череда коррупционных дел начала сводить на нет широкую поддержку», — отмечается в материале.

Ранее издание Bloomberg писало, что на Генеральной Ассамблее ООН Владимир Зеленский вел себя очень эмоционально в отношении стран, которые поставляют Украине оружие. Зеленский «яростно критиковал государства», которые, по его мнению, поставляют оружие Украине недостаточно быстро.

Ранее NYT раскрыла подробности встречи Зеленского и Байдена.

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