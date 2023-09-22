Стало известно об опасениях Зеленского по помощи США после саммита G20

Лидер Украины Владимир Зеленский был уязвлен отсутствием приглашения на саммит Большой двадцатки (G20) со стороны Индии. Несмотря на то, что решение принимали в Нью-Дели, Зеленский расценил это как знак того, что «поддержка США стала более ограниченной», пишет Bloomberg со ссылкой на человека, встречавшегося с главой Украины.

Собеседник уточняет, что подобное развитие событий усугубило опасения Зеленского по поводу предстоящих президентских выборов в США, исход которых может нарушить поддержку Украины в военном противостоянии с Россией.

«Теперь он подозревает, что приверженность президента Джо Байдена колеблется, и другие лидеры, возможно, следуют примеру США», — заявил неназванный собеседник Bloomberg.

Другой чиновник заявил, что на Западе усиливаются дискуссии о том, как долго Зеленский сможет продержаться, прежде чем начнет переговоры с Россией.

Еще один собеседник агентства согласился, что в последние недели действительно произошел сдвиг в характере поддержки, которую Украина получает от своих союзников.

«Утечки информации в СМИ от чиновников, критикующих ход контрнаступления, уязвили Зеленского, а череда коррупционных дел начала сводить на нет широкую поддержку», — отмечается в материале.

Ранее издание Bloomberg писало, что на Генеральной Ассамблее ООН Владимир Зеленский вел себя очень эмоционально в отношении стран, которые поставляют Украине оружие. Зеленский «яростно критиковал государства», которые, по его мнению, поставляют оружие Украине недостаточно быстро.

Ранее NYT раскрыла подробности встречи Зеленского и Байдена.