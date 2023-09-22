В Кремле оценили работу по возобновлению зерновой сделки

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в ходе брифинга с журналистами, есть ли какие-либо продвижения по возобновлению зерновой сделки, в частности, по итогам переговоров по этой теме глав РФ и Турции — Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

«Подвижек нет, но между Путиным и Эрдоганом согласовываются разговоры за считанные часы, тут проблем нет», — сказал пресс-секретарь президента России.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле зерновую сделку. Соглашение предполагало содействие РФ к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, предполагавший обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года зерновая сделка прекратила действие. Президент Путин заявлял, что Россия вернется в сделку в случае снятия ограничений с ее сельхозэкспорта.

На прошлой неделе Эрдоган сообщил, что договорился с Путиным в ходе переговоров в Сочи о поставках 1 млн тонн зерна в Африку. Глава Турции заверил, что предложил коллеге увеличить этот объем.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.