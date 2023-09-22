Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили работу по возобновлению зерновой сделки

Песков: продвижения по зерновой сделке нет, но Путин и Эрдоган на связи

close
100%
Alexander Zemlianichenko/AP

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в ходе брифинга с журналистами, есть ли какие-либо продвижения по возобновлению зерновой сделки, в частности, по итогам переговоров по этой теме глав РФ и Турции — Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

«Подвижек нет, но между Путиным и Эрдоганом согласовываются разговоры за считанные часы, тут проблем нет», — сказал пресс-секретарь президента России.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле зерновую сделку. Соглашение предполагало содействие РФ к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, предполагавший обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года зерновая сделка прекратила действие. Президент Путин заявлял, что Россия вернется в сделку в случае снятия ограничений с ее сельхозэкспорта.

На прошлой неделе Эрдоган сообщил, что договорился с Путиным в ходе переговоров в Сочи о поставках 1 млн тонн зерна в Африку. Глава Турции заверил, что предложил коллеге увеличить этот объем.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях