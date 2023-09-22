В Раде предположили, что власти Украины заигрались

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале на фоне визита Владимира Зеленского в Вашингтон, что украинские власти заигрались и им пора менять подход в общении с партнерами.

В своем сообщении депутат призвал не «впадать в истерику» после визита президента Украины в США. При этом он отметил, что прекращение поддержки со стороны Соединенных Штатов приведет к проигрышу в конфликте.

«По визиту Зеленского — совсем не так, как было в прошлом году. И это очень важный сигнал нашей власти. Они заигрались. Надо менять подходы», — подытожил Гончаренко.

До этого сообщалось, что во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне украинский лидер попросил предоставить Киеву новые ракеты ATACMS, а также пообещал, что украинское контрнаступление продолжится осенью и зимой, несмотря на погоду.

Ранее в США заявили об изменившейся ситуации для Зеленского в Вашингтоне.