Политолог объяснил, какими будут дальнейшие действия РФ в ситуации с Карабахом

Переговоры между Азербайджаном и представителями общественности армян Нагорного Карабаха должны закончиться на условиях, устраивающих обе стороны. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. При этом, по его словам, Россия будет вести диалог как с Ереваном, так и с Баку.

«А Карабах, скорее всего, будет уже легитимизированной частью Азербайджана, и не будет такого раздражающего фактора в подбрюшье России», — сказал эксперт.

Он напомнил, что Армения лоббировала приход в регион французских и американских миротворцев, однако достичь желаемого не получилось.

Представители Азербайджана и армянского населения Карабаха провели встречу в Евлахе. Переговоры завершились без соглашения, однако стороны договорились о дальнейших контактах. В Баку по итогам встречи заявили о перспективах заключения мирного соглашения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе.