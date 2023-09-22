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На Западе обратили внимание на эмоциональность Зеленского в ООН

Bloomberg: Зеленский вел себя очень эмоционально на Генассамблее ООН

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Brendan McDermid/Reuters

На Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций Владимир Зеленский вел себя очень эмоционально в отношении стран, которые поставляют Украине оружие. Об этом сообщает издание Bloomberg.

«Во время дискуссии он порой был очень эмоционален», — говорится в публикации.

Зеленский «яростно критиковал государства», которые, по его мнению, поставляют оружие Украине недостаточно быстро.

Bloomberg отмечает, что его спор с одним из западных союзников даже вышел из-под контроля, что «намекает на напряженность, которая нарастает за кулисами».

До этого Владимир Зеленский заявил, что на встрече со спикером палаты представителей конгресса, республиканцем Кевином Маккарти предложил ему поддержать дополнительную помощь для Украины, но тот заявил, что ему «придется преодолеть яростную критику». В то же время Зеленский назвал встречу «хорошей», отметив, что стороны «понимают друг друга».

Ранее в Госдуме назвали позором выступление Зеленского на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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