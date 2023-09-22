Дуда рассказал о своих планах по завершении президентского срока

Действующий президент Польши Анджей Дуда заявил, что больше не будет баллотироваться ни на каких выборах.

Новые президентские выборы пройдут в Польше в 2024 году, тогда же закончится срок действия полномочий Дуды. В соответствии с конституцией страны, один человек не может занимать президентский пост больше двух раз подряд.

Дуда заявил, что он не планирует избираться даже в депутаты парламента на выборах, которые назначены на 15 октября.

«Я в выборах не участвую. Я предполагаю, что президентские выборы 2020 года были моими последними выборами в жизни, в которых я участвовал», — сказал польский лидер в эфире телеканала Possat.

Анджей Дуда победил на выборах президента Польши в 2015 году, сменив Бронислава Коморовского. В 2020 году Дуда был переизбран на второй срок.

До президентской карьеры Дуда был членом консервативной партии «Право и справедливость», в 2014—2015 годах — депутатом Европейского парламента от этой партии.

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