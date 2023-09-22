Польша ждет, что США «охладят горячие украинские головы»

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в интервью радиостанции RMF24 заявил, что польские власти ждут вмешательства Вашингтона в конфликт Варшавы с Киевом из-за поставок зерновых.

«Надеюсь, что неудачные заявления украинских политиков прекратятся и что зерновой спор закончится. Думаю, что участие США определенным образом охладит горячие украинские головы», — сказал он.

По словам Муларчика, этот спор не идет на пользу ни польской, ни украинской стороне, поэтому его нужно как можно быстрее урегулировать.

15 сентября закончилось действие эмбарго ЕК на ввоз зерновой продукции с Украины в ЕС. Венгрия, Словакия и Польша в связи с этим запретили ввозить украинскую аграрную продукцию. В ответ на это украинская сторона подала иски в ВТО к этим странам.

Министр агрополитики Украины Николай Сольский договорился с польским коллегой Робертом Телусом разработать вариант взаимодействия по экспорту на фоне скандала с зерном.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.