Пашинян прокомментировал возможность переезда жителей Карабаха в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переезд жителей Карабаха в Армению состоится только в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно, передает ТАСС.

По его словам, для этого в Армении уже подготовлено 40 тыс. мест.

«На данный момент такая ситуация налицо. Если ситуация не станет лучше, то эта проблема будет в нашей повестке. Мы провели определенную работу, и сейчас в Армении подготовлено 40 тыс. мест», — сказал Пашинян.

При этом премьер Армении отметил, что не считает основным планом Еревана исход армян из Карабаха.

Также Пашинян сообщил, что есть надежда на положительное развитие ситуации в Нагорном Карабахе.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в Минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Минобороны Российской Федерации призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры.

Ранее протестующие в Ереване заблокировали городской проспект, ведущий в Грузию.