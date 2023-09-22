Пашинян прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что есть надежда на положительное развитие ситуации в Нагорном Карабахе. Его слова приводит «Sputnik Армения».

Он уточнил, что граждане могут вернуться в свои дома. 22 сентября в карабахский Степанакерт будут доставлены гуманитарные грузы, есть соответствующие договоренности.

«Ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной, мы на постоянной связи с коллегами из НК (Нагорного Карабаха — прим.ред). Однако надо понимать, что уже через полчаса могут появиться какие-то изменения», — сказал Пашинян, выступая в парламенте.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в Минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Минобороны Российской Федерации призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры.

Ранее протестующие в Ереване заблокировали городской проспект, ведущий в Грузию.