Зеленский заявил, что в сенате США пообещали быть на стороне Украины

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече со спикером палаты представителей конгресса, республиканцем Кевином Маккарти предложил ему поддержать дополнительную помощь для Киева, однако тот заявил, что ему «придется преодолеть яростную критику». В то же время Зеленский назвал встречу «хорошей», отметив, что стороны «понимают друг друга». Об этом пишет The Hill.

«Он [Маккарти] сказал, что они будут на нашей стороне…», — отметил Зеленский. Однако, по его словам, «это будет трудно».

Украинский лидер в беседе с журналистами выразил надежду, что Киев в итоге получит американские ракеты большой дальности ATACMS. Он подчеркнул, что рано или поздно это произойдет, так как «другого выхода нет».

Зеленский также выступил против заморозки конфликта, так как, по его мнению, это позволит России перегруппировать вооруженные силы.

Зеленский приехал в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом и переговоров с американскими законодателями. В прошлый раз украинский лидер быв в столице Штатов в декабре 2022 года. Тогда Зеленский выступил перед конгрессом с разрешения бывшего спикера палаты представителей, демократа Нэнси Пелоси.

Спикер палаты представителей конгресса США, республиканец Кевин Маккарти заявлял, что отклонил просьбу украинского лидера выступить на совместном заседании американского парламента, передает NBC News. По его словам, для этого нет времени, учитывая напряженную законодательную неделю.

Ранее в Госдуме назвали позором выступление Зеленского на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.