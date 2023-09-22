Зеленский заявил о создании совместной с США оборонной системы

Украина и США создадут совместную оборонную экосистему, в рамках которой страны смогут производить необходимое вооружение. Об этом заявил Владимир Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Мы будем работать вместе, чтобы вместе с Соединенными Штатами Украина производила необходимое оружие. <…> Мы готовимся вместе с США создать новую оборонную экосистему, производить оружие, вместе работать над укреплением свободы и защитой жизни», — сказал украинский лидер.

Зеленский также добавил, что данная система позволит создать новую промышленную базу и рабочие места.

22 сентября Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден и глава Украины обсудили в ходе встречи восстановление энергетического и экономического секторов украинского государства, борьбу Киева с коррупцией, а также сотрудничество военно-промышленных комплексов обеих стран.

В этот же день Байден заявлял, что утвердил новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины. По его словам, в него войдут вторая батарея ПВО Hawk, а также пусковые установки и системы перехвата.

Американский лидер также говорил, что первый танк Abrams производства Соединенных Штатов на следующей неделе поступит на Украину.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.