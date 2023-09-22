В своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, обвинив Россию в трагедии Хиросимы.

Захарова отметила, что 21 сентября фон дер Ляйен произнесла речь на церемонии вручения награды Атлантического совета. В своей речи она похвалила главу японского правительства за его поддержку Украины и борьбу с Россией. Фон дер Ляйен также вспомнила, что его семья родом из Хиросимы, где погибли его родственники во время ядерной бомбардировки в 1945 году. Захарова отметила, что фон дер Ляйен не упомянула США и их ответственность за сброс атомных бомб на японские города и гражданское население.

Захарова также привела слова фон дер Ляйен, в которых та говорила о возможной угрозе со стороны России использования ядерного оружия. Захарова назвала ложью заявления фон дер Ляйен и отметила, что такие обвинения неприемлемы.

В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки, что привело к гибели сотен тысяч людей и огромному количеству пострадавших от радиации. Эти бомбардировки вызвали многочисленные дискуссии и разногласия, так как военная необходимость и справедливость таких действий оспариваются многими экспертами. Считается, что США использовали атомное оружие для политических целей, чтобы продемонстрировать свою силу и обеспечить стратегическое превосходство.

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