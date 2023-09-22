В КНДР заявили об укреплении сотрудничества с Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил принять меры по укреплению сотрудничества с Россией, сообщает радио «Голос Кореи».

Лидер Северной Кореи принял участие в XVI заседании политбюро ЦК ТПК восьмого созыва, где дал поручения по внешней политике.

«Ким Чен Ын распорядился принимать активные конструктивные меры, нацеленные на дальнейшее укрепление традиционного корейско-российского добрососедства и сотрудничества, активизацию двусторонних отношений во всех сферах и их развитие в новую стадию», — указано в сообщении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прошел насыщенно, высокопоставленный гость ознакомился со множеством важных объектов.

Песков также сообщил, что ответный визит главы российского государства Владимира Путина в Северную Корею готовится в октябре.

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.