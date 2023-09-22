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Эрдоган исключил участие Армении в конфликте в Карабахе

Эрдоган заявил, что конфликт в Карабахе не касается Еревана

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт в Карабахе не касается Еревана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

«Последние события не связаны с Пашиняном и с Арменией, они связаны с мародерскими армянскими группировками в Карабахе. Их попытка провести выборы так называемого президента серьезно обеспокоили и Пашиняна, и Азербайджан. Азербайджан посчитал, что тем самым они подливают масла в огонь продолжающегося процесса», — заявил Эрдоган.

Турецкий президент утверждает, что армяне Нагорного Карабаха спровоцировали Баку начать антитеррористическую операцию.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал Азербайджан к взаимному признанию границ и миру, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

Он добавил, что позиция Армении остается прежней — в Ереване считают, что необходимо наладить мирный диалог на основе взаимного признания границ.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.

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Война в Карабахе
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