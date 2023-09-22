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В Армении сообщили, что Еревану и Баку нужно наладить мирные отношения

Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван и Баку должны наладить мирные отношения

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Denis Balibouse/Reuters

Армения и Азербайджан должны наладить мирные отношения. Об этом заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что утверждения о том, что в Нагорном Карабахе находятся военные армянской армии не соответствуют действительности.

«Перед лицом этой попытки мы четко видим намерения ряда игроков вовлечь Республику Армения в военные действия и таким образом, чтобы боестолкновения велись уже на нашей суверенной территории», — сказал глава МИД.

Накануне представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявлял, что проект мирного договора был передан Армении. По его словам, переговоры в Евлахе могут привести к мирному соглашению между Баку и Ереваном.

Представитель азербайджанского лидера также отмечал, что международному сообществу не стоит ожидать разрешения всех проблем между Азербайджаном и армянами Нагорного Карабаха после всего одной дипломатической встречи.

19 сентября Азербайджан объявил о проведении «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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