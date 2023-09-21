Байден забылся и рассказал одну историю дважды

Президент США Джо Байден с перерывом в несколько минут практически дословно повторил уже рассказанную историю на встрече со спонсорами своей кампании по переизбранию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на расшифровку выступления главы Белого дома.

Полузакрытое мероприятие состоялось накануне в Нью-Йорке в частной резиденции, на него был допущен только пул Белого дома, видео- и фотосъемка не осуществлялась. Байден рассказывал присутствующим о том, как он решил стать президентом. По его словам, отработав на посту вице-президента в администрации Барака Обамы, он не собирался бороться за должность главы государства по семейным обстоятельствам. Однако выступление ультраправых, которое прошло в августе 2017 года в Шарлотсвилле, штат Виргиния, якобы стало для Байдена переломным моментом.

«Вы помните этих людей в Шарлотсвилле в 2017 году, со свастиками, высказывающими жестокие, антисемитские мысли, как в Германии в ранних 30-х годах. <...> И я помню, как предыдущий парень сказал, что хорошие люди были по обеим сторонам», — сказал президент Соединенных Штатов.

Через несколько минут американский лидер вернулся к этой истории и вновь повторил ее.

80-летний Байден – самый старый действующий президент США в истории страны. Политик регулярно попадает в неловкие ситуации из-за своих оговорок. Так, перед выборами он заявил, что афроамериканцы, поддерживающие Трампа – ненастоящие чернокожие.

А вице-президента Камалу Харрис он почему-то часто называет президентом США. Он также спутал экс-лидеров Соединенных Штатов Барака Обаму и Дональда Трампа. Свою оплошность он объяснил «оговоркой по Фрейду».

Некоторые фразы и слова Байдену трудно выговаривать. Так было с фамилией президента России Владимира Путина. Однажды лидер США случайно обозвал военных Соединенных Штатов нецензурным словом. Порой он забывает знакомых, спит на мероприятиях. Его даже прозвали в стране «сонный Джо».

Ранее Трамп назвал Байдена «сумасшедшим».