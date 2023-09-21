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Зеленский признал поражение ВСУ без помощи США

Сенатор Шумер: Зеленский заявил, что Украину ждет поражение без помощи США

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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский во время встречи с американскими сенаторами в Вашингтоне заявил, что Украине грозит поражение в конфликте без помощи США. Об этом сообщил лидер демократического большинства в сенате Соединенных Штатов Чак Шумер, слова которого передает телеканал CNN.

«Было одно предложение, которое идеально все суммирует. Цитирую его дословно, Зеленский сказал: «Если мы не получим помощь, мы проиграем войну», — сказал он.

21 сентября американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заявлял, что США не должны быть государством, находящимся в заложниках у помощи Украине. Он призвал главу Белого дома Джо Байдена прекратить подобную практику.

До этого американский сенатор Джон Феттерман говорил, что откажется от ношения шорт в конгрессе США в случае «полной поддержки Украины» со стороны палаты представителей.

Накануне газета Politico писала, что Зеленский может остаться без военной поддержки США, если в Вашингтоне не удастся урегулировать вопрос с бюджетом.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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