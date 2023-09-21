Зеленский признал поражение ВСУ без помощи США

Глава Украины Владимир Зеленский во время встречи с американскими сенаторами в Вашингтоне заявил, что Украине грозит поражение в конфликте без помощи США. Об этом сообщил лидер демократического большинства в сенате Соединенных Штатов Чак Шумер, слова которого передает телеканал CNN.
«Было одно предложение, которое идеально все суммирует. Цитирую его дословно, Зеленский сказал: «Если мы не получим помощь, мы проиграем войну», — сказал он.
21 сентября американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заявлял, что США не должны быть государством, находящимся в заложниках у помощи Украине. Он призвал главу Белого дома Джо Байдена прекратить подобную практику.
До этого американский сенатор Джон Феттерман говорил, что откажется от ношения шорт в конгрессе США в случае «полной поддержки Украины» со стороны палаты представителей.
Накануне газета Politico писала, что Зеленский может остаться без военной поддержки США, если в Вашингтоне не удастся урегулировать вопрос с бюджетом.
Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.