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Вучич в ООН ответил на обвинения против России

Вучич обвинил Запад в совершении тех же действий, которые приписывают России

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич обвинил Запад в совершении тех же действий в Сербии и Косово, которые западные страны приписывают России, сообщает РИА Новости.

«Впервые в истории человечества 19 сильнейших стран приняли решение без участия и какого-либо решения Совбеза ООН жестоко напасть на суверенную страну в Европе, как они сказали, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу», — напомнил Вучич.

Выступая в ООН, Вучич напомнил о нарушении Устава ООН и резолюции 1244 Совбеза ООН со стороны стран НАТО 24 и 15 лет назад — во время бомбардировок Югославии и одностороннего провозглашения независимости Косово. При этом, отмечает Вучич, в тот момент Югославия, а затем и Сербия, не представляла угрозы для существования ни одной страны мира.

Вучич отметил, что почти все западные страны, которые тогда нарушили эти принципы и резолюции, сейчас наиболее рьяно «защищают» их.

Ранее немецкий политолог объяснил, почему канцлер Германии Олаф Шольц на ГА ООН выступал перед пустым залом.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.

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