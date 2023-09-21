Путин поручил ФАС разобраться с ценами на средства реабилитации

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета обратил внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на высокую стоимость современных средств реабилитации. Трансляцию заседания вела пресс-служба Кремля.

На заседании вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что возрастает спрос на высокотехнологичные средства реабилитации и, очевидно, созрела необходимость в поручении от главы государства бизнесу о том, чтобы ценовая политика на них была более сдержанной.

На это Владимир Путин сказал, что поручение нужно давать ФАС. Президент обратил внимание, что современные средства реабилитации стоят «в четыре раза дороже чем те, которые в массовом порядке производятся».

Весной «Парламентская газета» писала, что в Госдуме разрабатывают нормативные акты, которые позволят обеспечить участников спецоперации на Украине, ставших инвалидами, средствами технической реабилитации, в том числе современными протезами и колясками.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.