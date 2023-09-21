Путин призвал делать все, чтобы ветераны СВО могли достойно обеспечивать свои семьи

Президент РФ Владимир Путин назвал ветеранов спецоперации на Украине героями и призвал делать все, чтобы они могли достойно обеспечивать свои семьи. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Госсовета.

Он подчеркнул, что участники СВО в дальнейшем должны быть востребованы в гражданской жизни.

«Нужно делать все возможное, чтобы <...> ребята, которые на передовой воюют, — чувствовали, что они востребованы, могут работать, могут обеспечивать своих близких», — сказал он.

Путин отметил, что таких молодых людей много и что такое же всемерное содействие должны получать и члены семей погибших военнослужащих. Он призвал руководителей регионов «держать планку» в вопросе поддержки участников СВО.

Ранее Владимир Путин назвал святым делом заботу о семьях участников спецоперации.

21 сентября Путин во время поездки в Великий Новгород посетил центр поддержки участников спецоперации и их семей «Возвращение».

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.