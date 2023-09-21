Болгария решила выслать настоятеля подворья РПЦ в Софии

Болгария решила выслать настоятеля подворья Русской православной церкви (РПЦ) в Софии. Об этом со ссылкой на посольство РФ в республике сообщает ТАСС.

Как указали российские дипломаты, власти Болгарии считают, что отец Вассиан несет угрозу национальной безопасности.

В конце августа Русская православная церковь выразила решительный протест против изгнания украинскими властями Киевской духовной академии из стен Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

До этого сообщалось, что Министерство культуры Украины закрыло доступ преподавателям и студентам Киевской духовной академии и семинарии в Киево-Печерскую лавру, прировняв их к «посетителям».

В сентябре патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных защищать Отечество, как это делал святой благоверный князь Александр Невский и другие патриоты России.

Ранее посольство России направило ноту в МИД Армении.