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Болгария решила выслать настоятеля подворья РПЦ в Софии

Посольство РФ: Болгария решила выслать настоятеля подворья РПЦ в Софии

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Depositphotos

Болгария решила выслать настоятеля подворья Русской православной церкви (РПЦ) в Софии. Об этом со ссылкой на посольство РФ в республике сообщает ТАСС.

Как указали российские дипломаты, власти Болгарии считают, что отец Вассиан несет угрозу национальной безопасности.

В конце августа Русская православная церковь выразила решительный протест против изгнания украинскими властями Киевской духовной академии из стен Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

До этого сообщалось, что Министерство культуры Украины закрыло доступ преподавателям и студентам Киевской духовной академии и семинарии в Киево-Печерскую лавру, прировняв их к «посетителям».

В сентябре патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных защищать Отечество, как это делал святой благоверный князь Александр Невский и другие патриоты России.

Ранее посольство России направило ноту в МИД Армении.

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