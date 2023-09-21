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В США заявили об изменившейся ситуации для Зеленского в Вашингтоне

RS: ситуация в США для Зеленского резко изменилась после провала ВСУ

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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via Reuters

Журналист Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft указал, что ситуация в США для президента Украины Владимира Зеленского резко изменилась.

В материале Мэлли отмечается, что сейчас украинский лидер сталкивается с иной политической реальностью, чем та, что была в прошлом году. По словам обозревателя, контрнаступление не принесло результатов, которые предсказывали многие аналитики и официальные лица, что повышает вероятность затяжного конфликта.

Согласно материалу RS, в Вашингтоне обострилось противостояние из-за стремления Белого дома продолжать финансирование Украины.

Мэлли указала, что консерваторы в палате представителей пригрозили не согласовать бюджет и остановить работу правительства США в случае невыполнения целого ряда требований, включая отказ от «чистого чека» для Украины.

До этого газета Politico писала, что Зеленский вместе с новым министром обороны страны Рустемом Умеровым планируют 21 сентября посетить Пентагон. По данным издания, в ходе визита представители Киева проведут переговоры с главой американского военного ведомства Ллойдом Остином.

11 сентября Ллойд и Умеров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили военные нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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