В Азербайджане оценили итоги встречи с армянами Карабаха в Евлахе

Международному сообществу не стоит ожидать разрешения всех проблем между Азербайджаном и армянами Нагорного Карабаха после всего одной дипломатической встречи. Такое заявление в эфире телеканала Sky News Arabia сделал представитель президента республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков, передает РИА Новости.

По его словам, состоявшиеся 21 сентября переговоры в городе Евлах — это лишь первая из многих встреч по урегулированию конфликта. В то же время представитель Баку не исключил, что организация подобных мероприятий может привести к подписанию мирного договора. Тем не менее на это потребуется время, следует из заявления Амирбекова.

«Не стоит ожидать, что все проблемы между армянами Карабаха и Азербайджаном удастся разрешить за одну встречу», — сказал он.

До этого новостное агентство Trend сообщило о завершении переговоров в Евлахе. Согласно полученной информации, ключевой темой обсуждения стала реинтеграция армян Нагорного Карабаха с соблюдением принципов Конституции и законодательства Азербайджана.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым шаги по стабилизации обстановки в регионе.