Лавров пошутил про категорию виз США для журналистов

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров пошутил про категорию американских виз, которые в этот раз получили журналисты, сопровождающие его в поездке на неделю высокого уровня Генассамблеи Организации Объединенных Наций, передает РИА Новости.

«Пошли бы погуляли, вам же можно на 40 км», — сыронизировал он.

Журналисты получили визы типа C2 — транзитные визы. По этому документу лица могут находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 км) от площади Колумба на углу Центрального парка.

20 сентября Владимир Зеленский покинул зал заседаний Совета Безопасности ООН во время встречи представителей стран по Украине, не дождавшись выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова. При этом во время выступления Зеленского в зале находилась российская делегация во главе с постоянным представителем РФ Василием Небензей.

Неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Сергей Лавров намерен провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч и переговоры.

Ранее Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине очередным шоу с Зеленским.