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Байден попал в неловкую ситуацию на сцене ООН

Байден на сцене ООН споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Силве

Президент США Джо Байден оказался в неловкой ситуации после встречи со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, пишет Daily Mail. По информации издания, американский лидер врезался в флаг Бразилии по пути на сцену, а также забыл про рукопожатие с президентом латиноамериканской республики по завершении их совместного выступления.

«Президент США произнес бессвязную речь о своем «экономическом видении восстановления нашей экономики посередине и снизу вверх, а не сверху вниз», в то время как Лула наблюдал за этим со своего правого фланга», — говорится в тексте.

Как отмечает Daily Mail, Байден еще и прослушал начало речи Лулы да Силвы, поскольку пытался разобраться с гарнитурой для перевода. Портал подчеркивает, что президент Бразилии выглядел явно раздраженным после ухода своего американского коллеги со сцены.

Это далеко не первый неловкий инцидент с Байденом с момента его вступления в должность в январе 2021 года. К примеру, президент США не раз падал на публике. В 2021 году Байден несколько раз упал при подъеме по трапу самолета, а в 2022 не смог удержать равновесие во время велосипедной прогулки в Рехобот-Бич, штат Делавэр. Кроме того, он споткнулся о мешок с песком на церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США в Колорадо в июле 2023 года. Все эти инциденты получили активное распространение в консервативных американских СМИ и усилили рассуждения политиков из оппозиционной Республиканской партии о том, что Байден слишком стар для руководства государством.

Ранее в США нашли виновников публичных падений Байдена.

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