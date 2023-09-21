Делегация армян Карабаха прибыла в Евлах на переговоры

Делегация армянского населения Нагорного Карабаха в сопровождении российских миротворцев прибыла в Евлах на переговоры. Об этом сообщает азербайджанское агентство Trend.

По информации агентства, переговоры с официальными лицами Азербайджана о реинтеграции региона уже начались.

Накануне вечером президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего обращения к нации заявил, что все цели антитеррористической операции в Нагорном Карабахе достигнуты, а суверенитет страны восстановлен. По его словам, Баку готов был «идти до конца», но непризнанные власти Карабаха в итоге согласились на его условия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил Алиева дать гарантии безопасности для жителей Карабаха.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.