Президент Ирана оценил сотрудничество с Россией

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что сотрудничество между Москвой и Тегераном в военной, экономической, политической, технологической, торговой сферах продолжится. Об этом сообщает РИА Новости.

«Военное, экономическое, торговое, политическое и технологическое сотрудничество с РФ продолжается в течение значительного времени. И оно продолжится», — заявил Раиси.

Он также предложил дождаться объявления итогов визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Иран от министерств обороны России и Ирана.

До этого президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече в рамках недели Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) выступил против конфликта на Украине и предложил посредничество страны в переговорах России и Украины.

Раиси при этом отметил, что США дестабилизируют ситуацию в этом конфликте, поскольку предоставляют Киеву большие объемы военной помощи.

Также Эбрахим Раиси допустил, что после обмена заключенными в отношениях между Вашингтоном и Тегераном могут быть предприняты новые «гуманитарные шаги».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».