Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президента Украины Владимира Зеленского необходимо остановить, пока его действия не привели к катастрофе. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X (бывшей Twitter).

Филиппо отметил, что после того, как Зеленский обвинил Польшу в поддержке России, что само по себе звучит бредово, в Варшаве немедленно вызвали в министерство иностранных дел украинского посла. Политик подчеркнул, что Зеленский совершил своеобразный «подвиг», оттолкнув страну, которая больше всего помогла Украине, приняв миллион беженцев.

По словам Филиппо, это еще раз доказывает безумный и крайне своенравный характер украинского президента. Зеленский, если его не остановить, никогда не захочет мира и доведет до катастрофы.

Ранее сообщалось, что германский канцлер Олаф Шольц на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел получасовую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.