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Российский сенатор назвал тревожный для Шольца знак на Генассамблее ООН

Сенатор Пушков заявил, что Шольца на Генассамблее ООН слушал пустой зал

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Eduardo Munoz/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил на Генеральной Ассамблее ООН в зале, где присутствовало немного слушателей, что свидетельствует об отсутствии интереса к его выступлению. Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Алексей Пушков отметил, что зал практически был пустым во время выступления канцлера Шольца на Генеральной Ассамблее ООН. Это явление, возможно, уникально для истории ООН и указывает на то, что ни сам канцлер, ни позиция Германии не вызывают интереса.

Сенатор также подчеркнул, что принятие решений в новом мире происходит в других местах.

Ранее сообщалось, что Олаф Шольц предостерег от создания «фиктивного мира» при урегулировании конфликта на Украине во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Кроме того, Шольц отметил, что украинский конфликт имеет «невыносимые последствия» для всего мира, комментируя мирные инициативы разных стран. Он выразил удовлетворение тем, что многие страны также принимают участие в поиске решений для урегулирования ситуации.

Также стоит отметить, что глава Минобороны ФРГ Борис Писториус объявил о новом пакете военной и гуманитарной помощи Украине на сумму €400 млн, это произошло 18 сентября.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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