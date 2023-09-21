Гендиректор МАГАТЭ обсудит с Лавровым возможность своего визита в Россию

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует обсудить на встрече в Нью-Йорке с главой МИД РФ Сергеем Лавровым возможность своего визита в Россию. Об этом Гросси сообщил в интервью ТАСС.

По словам гендиректора МАГАТЭ, он сейчас собирается встретиться с Лавровым. Во время встречи произойдет обмен мнениями и соображениями. Возможно, будет рассмотрено и будущее посещение России.

Отвечая на вопрос о возможности визита в Киев, Гросси сказал, что такая идея обсуждалась во время его недавней встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Генеральный директор МАГАТЭ отметил, что во избежание каких-либо ядерных инцидентов необходимо находиться в постоянном контакте и с Москвой, и с Киевом.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что хотя ситуация с безопасностью Запорожской АЭС немного улучшилась, она остается крайне хрупкой. Он отметил, что не может быть полностью уверенным в безопасности станции, поскольку каждый день представляет новые вызовы.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.