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Министры иностранных дел БРИКС выступили за реформу ООН

Главы МИД стран БРИКС заявили о поддержке реформы ООН и ее Совета Безопасности

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Seth Wenig/AP

Главы внешнеполитических ведомств государств — членов БРИКС высказались в поддержку реформы Организации Объединенных Наций, включая ее Совет Безопасности (СБ). Об этом сообщается в заявлении по итогам прошедшей на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречи, которое было опубликовано на сайте российского МИД.

Министры иностранных дел БРИКС, говорится в заявлении, поддержали всеобъемлющую реформу ООН, в том числе Совета Безопасности, с целью повышения его демократичности, представительности, эффективности и действенности. Для того, чтобы Совбез ООН мог надлежащим образом реагировать на текущие глобальные вызовы, необходимо увеличение представленности развивающихся стран во всех категориях членства в Совете. БРИКС поддерживает законные стремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию, Индию и ЮАР, играть более значительную роль в международных делах.

Министры подчеркнули, что участие стран БРИКС в работе СБ ООН является ценной возможностью для дальнейшего повышения значимости диалога по вопросам международного мира и безопасности и для продолжения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Главы МИД БРИКС отметили важность постоянных усилий, которые направлены на повышение эффективности и результативности деятельности ООН.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай обладают в ООН большим влиянием, чем Соединенные Штаты, которые постоянно пытаются продавить свою точку зрения в Генеральной Ассамблее организации.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.

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