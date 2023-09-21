В США объяснили, как повлияет приостановка работы правительства на помощь Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что потенциальная приостановка работы ряда американских федеральных ведомств оказала бы негативное влияние на военную помощь Вашингтона Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в зависимости от того, сколько продлиться подобное, это может оказать влияние на выполнение программ и принятие решений по бюджету, ведь это ограничит возможность Пентагона. Например, по заключению новых и продлению уже существующих контрактов, которые касаются различных потребностей в сфере обороны.

Кирби подчеркнул, что это касается и программы, в рамках которой США, в частности, приобретают у производителей и партнеров вооружения для Киева.

До этого Кирби заявил, что переговоры о возможной передаче США Киеву дальнобойных ракет продолжаются, решение пока не принято.

11 сентября официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер заявлял, что американские власти по-прежнему рассматривают вопрос поставок Украине ракет дальнего действия ATACMS, но никаких новых решений по этому поводу пока не принято.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.