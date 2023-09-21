Президент Палестины планирует посетить Россию

Глава внешнеполитического ведомства Палестины Рияд аль-Малики сообщил РИА Новости, что президент Махмуд Аббас планирует посетить Россию до конца текущего года.

На полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке аль-Малики заявил: «В любом случае, вскоре готовится визит моего президента в РФ». Он подтвердил, что поездка ожидается в текущем году, но отказался раскрывать дополнительные детали.

Кроме того, министр сообщил, что сам планирует отправиться в Москву в ближайшее время для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он пояснил, что его визит был запланирован на прошлый месяц, но был перенесен из-за изменений в графике Лаврова.

Аль-Малики выразил уверенность, что будет много встреч между представителями России и Палестины. Он также добавил, что дата визита президента будет согласована, чтобы быть удобной для обеих сторон.

16 сентября в Колумбии предложили провести мирные конференции по конфликтам в Палестине и на Украине. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что конфликты в Палестине и на Украине по сути не отличаются, обвинил международное сообщество в двойных стандартах перед лицом конфликтов и предложил срочно провести две мирные конференции.

По его мнению, странам G7 настало время обратиться к Организации Объединенных Наций, а также мировым державам, чтобы немедленно провести две мирные конференции.

Ранее в Душанбе открылось посольство Палестины.