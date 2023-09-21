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Гутерриш без доказательств обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине

Гутерриш бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине

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Fredrik Sandberg/TT News Agency/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с обвинениями России в проведении внесудебных казней на Украине, при этом не приведя никаких конкретных доказательств. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на речь Гутерриша на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

По словам генсека ООН, якобы были задокументированы доказательства «шокирующих и широко распространенных нарушений прав человека, включая сексуальное насилие, связанное с конфликтом, произвольные задержания, внесудебные казни», в основном со стороны России. Кроме того, Гуттериш заявил о насильственных перемещениях граждан Украины, в том числе несовершеннолетних, на территории, которые контролирует Россия, либо непосредственно в РФ.

При этом, отмечает агентство, генсек ООН не упомянул о неоднократно появлявшихся видеокадрах расправ и пыток украинских военных над российскими пленными.

Ранее сообщалось, что вернувшийся из украинского плена военнослужащий Вооруженных сил РФ заявил, что российских пленных избивали в Днепровском СИЗО каждый раз, когда в городе Днепр (ранее — Днепропетровск) поражались военные объекты.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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