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Вучич раскритиковал тех, кто защищает целостность Украины в ООН

Вучич: целостность Украины в ООН защищают те, кто нарушал целостность Сербии

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Johanna Geron/Reuters

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что территориальную целостность Украины на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН) в среду, 20 сентября, агрессивнее всего защищали те страны, кто агрессивнее всего нарушал территориальную целостность Сербии по вопросу Косово и Метохии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, это парадоксальная ситуация. Вучич считает, что «иногда даже смешно звучит, но это так».

До этого Вучич заявил, что Европейский союз (ЕС), который в ускоренном порядке инициировал процесс принятия Киева в организацию, демонстрирует стране поддержку, которой никогда не пользовались Балканы.

В начале сентября в Киеве заявили о готовности вступить в Евросоюз в ближайшие два года. По словам вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, ход украинского конфликта определит политические сроки по предоставлению Киеву членства в ЕС. Чиновник сочла, что украинским властям после окончания боевых действий предстоит выполнить в десять раз больше работы, чем сейчас, для скорейшего вступления в Евросоюз.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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