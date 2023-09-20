В Белом доме ждут оценок Зеленского ситуации в зоне конфликта

Президент США Джо Байден на предстоящей встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским хотел бы услышать от него оценки ситуации в зоне конфликта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Президент хочет на этой встрече получить оценку ситуации на поле боя непосредственно от главнокомандующего Украины», — сообщил он.

Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин ранее заявляла, что Байден «в кармане» у Зеленского.

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти также говорил, что на встрече с Зеленским 21 сентября не намерен гарантировать ему новый раунд финансирования.

Зеленский приехал в США в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН. Он выступил с речью, после чего в Telegram заявил, что ООН способна на большее, чем быть просто «самой заметной трибуной».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.