Зеленский выступил за расширение числа постоянных членов Совбеза ООН, включив туда ФРГ

Глава Украины Владимир Зеленский предложил расширить число постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании Совбеза организации, передает ТАСС.

«Германия заслуживает места среди постоянных членов Совбеза. Латинская Америка должна быть здесь представлена — постоянно. И государства Тихого океана», — сказал он.

Кроме того, украинский лидер добавил, что в Совете Безопасности организации на постоянной основе должен быть представлен Африканский Союз, а Азия заслужила более широкого представительства.

Также Зеленский вновь подчеркнул, что необходимо временно приостановить участие в Совбезе ООН тех государств, которые, по его мнению, осуществляют агрессию в нарушение Устава организации.

Накануне президент США Джо Байден в рамках выступления на 78-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций заявлял, что необходимо провести реформы Совета Безопасности ООН с включением в него большего числа членов.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок говорила о необходимости фундаментальной реформы ООН. С ее точки зрения, организация должна стать более справедливой, инклюзивной и дееспособной.

Также с этими заявлениями соглашались и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Совбез организации нуждается в трансформации для максимальной эффективности при согласии с этим всех участников.

Ранее в Индии констатировали необходимость реформы международных организаций.