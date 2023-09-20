Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский выступил за расширение числа постоянных членов Совбеза ООН, включив туда ФРГ

Зеленский предложил расширить число постоянных членов Совета Безопасности ООН

close
100%
MIKE SEGAR/REUTERS

Глава Украины Владимир Зеленский предложил расширить число постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании Совбеза организации, передает ТАСС.

«Германия заслуживает места среди постоянных членов Совбеза. Латинская Америка должна быть здесь представлена — постоянно. И государства Тихого океана», — сказал он.

Кроме того, украинский лидер добавил, что в Совете Безопасности организации на постоянной основе должен быть представлен Африканский Союз, а Азия заслужила более широкого представительства.

Также Зеленский вновь подчеркнул, что необходимо временно приостановить участие в Совбезе ООН тех государств, которые, по его мнению, осуществляют агрессию в нарушение Устава организации.

Накануне президент США Джо Байден в рамках выступления на 78-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций заявлял, что необходимо провести реформы Совета Безопасности ООН с включением в него большего числа членов.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок говорила о необходимости фундаментальной реформы ООН. С ее точки зрения, организация должна стать более справедливой, инклюзивной и дееспособной.

Также с этими заявлениями соглашались и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Совбез организации нуждается в трансформации для максимальной эффективности при согласии с этим всех участников.

Ранее в Индии констатировали необходимость реформы международных организаций.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях