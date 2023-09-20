Макрон призвал Баку дать гарантии безопасности для жителей Карабаха

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым попросил его дать гарантии безопасности для жителей Нагорного Карабаха, сообщает BFMTV.

«Макрон попросил президента Азербайджана Ильхама Алиева дать гарантии прав и безопасности жителей Карабаха», — сообщает СМИ.

Президент Франции также осудил решение азербайджанских властей «прибегнуть к силе, рискуя усугубить гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе и поставить под угрозу предпринимаемые усилия по достижению справедливого и прочного мира».

Накануне Макрон также провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации, уточнили в пресс-службе армянского кабмина.

Ранее президент Азербайджана Алиев назвал условия остановки боевых действий в Карабахе.