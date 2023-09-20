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Лавров заявил, что у Запада нет аргументов для диалога по Украине

Лавров заявил об отсутствии у Запада аргументов для честного диалога по Украине

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Francis Mascarenhas/Reuters

Запад избегает предметного разговора на основе требований Устава Организации Объединенных Наций. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, передает ТАСС.

«Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава ООН, Запад избегает. Видимо, для честного диалога аргументов у него нет», — сказал он.

20 сентября Лавров заявлял, что Запад несет прямую ответственность за гражданскую войну на Украине, так как к этому привел срыв выполнения Минских соглашений. По его словам, в настоящее время руководители западных стран уверяют, что «не помнят смысла Минских соглашений».

Также российский министр говорил, что в мире растут риски глобального конфликта. По его словам, Запад обращается к уставным нормам и принципам «от случая к случаю», сообразно своим корыстным геополитическим потребностям.

17 сентября глава МИД России сообщал, что Соединенные Штаты управляют боевыми действиями на Украине, поставляя оружие Киеву. Тем самым они фактически ведут войну против РФ.

Ранее Зеленский ушел из зала СБ ООН до появления Лаврова.

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