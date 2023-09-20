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В МИД РФ сравнили Зеленского с доктором Зло

Захарова назвала ударом по логике ООН присутствие Зеленского в Совбезе

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Пресс-служба МИД РФ/РИА«Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что участие украинского лидера Владимира Зеленского в начале заседания Совбеза ООН стало трагикомичным фарсом, передает ТАСС. По ее словам, присутствие политика противоречило нормам организации.

«Это удар по самой логике ООН. Это, безусловно, удар не только по процедурным вопросам <…> Теперь ближайший союзник Соединенных Штатов [Зеленский] выглядит вот так, как обычно выглядел доктор Зло или все, кто в американских фильмах изображали роль самых страшных злодеев. И он же, собственно говоря, присутствует в абсолютно трагикомичном фарсе на заседании Совета Безопасности ООН», — отметила Захарова.

Она добавила, что выступление Зеленского сравнимо с тем, как представляют «воплощение зла» в американских кинофильмах.

Украинский лидер выступил с речью в СБ ООН 20 сентября. Зеленский высказался о конфликте на Украине перед началом заседания Совбеза по данной теме. В частности, украинский лидер озвучил «мирный план», состоящий из двух пунктов.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя одной фразой описал заседание СБ ООН по Украине с участием Зеленского.

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