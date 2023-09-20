Путин с Пашиняном по телефону обсудили дальнейшую работу российских миротворцев

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонных переговоров обсудили дальнейшую работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Несмотря на сложные условия, миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков», — сказано в сообщении.

20 сентября Путин провел телефонный разговор с Пашиняном. В ходе него стороны обсудили последнее развитие ситуации в Нагорном Карабахе. Отмечалось, что разговор состоялся по инициативе Армении.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

На следующий день Министерство обороны России сообщало, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.