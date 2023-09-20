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Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Путин обсудил с Пашиняном события в Нагорном Карабахе

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Стороны обсудили последнее развитие ситуации в Нагорном Карабахе.

Путин также отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта. Он приветствовал достижение договоренности о полном прекращении боевых действий и проведении переговоров между представителями Баку и Степанакерта.

Переговоры представителей Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики при посредничестве руководства Российского миротворческого контингента назначены на 21 сентября.

19 сентября Азербайджан объявил о проведении «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

В Минобороны Армении заявили, что азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Никол Пашинян заявлял, что основной целью операции было вовлечение Армении в военные действия.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.

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