Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Стороны обсудили последнее развитие ситуации в Нагорном Карабахе.

Путин также отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта. Он приветствовал достижение договоренности о полном прекращении боевых действий и проведении переговоров между представителями Баку и Степанакерта.

Переговоры представителей Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики при посредничестве руководства Российского миротворческого контингента назначены на 21 сентября.

19 сентября Азербайджан объявил о проведении «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

В Минобороны Армении заявили, что азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Никол Пашинян заявлял, что основной целью операции было вовлечение Армении в военные действия.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.