Лавров определил виновных в разжигании войны на Украине

Запад несет прямую ответственность за гражданскую войну на Украине, так как к этому привел срыв выполнения Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, передает ТАСС.

«Сорвавший выполнение Минских соглашений Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны», — отметил он.

По его словам, сейчас руководители стран Запада уверяют, что «не помнят смысла Минских соглашений». «А ведь в документе говорилось в том числе о воссоединении Донбасса с Украиной при соблюдении фундаментальных прав человек, прежде всего права на родной язык», — добавил глава ведомства.

Вечером 20 сентября министр прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Видео прибытия Лаврова опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ожидается, что на полях сессии Генассамблеи Лавров проведет около 20 двусторонних встреч и переговоров, в том числе с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.

Ранее Зеленский ушел из зала СБ ООН до появления Лаврова.